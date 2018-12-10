Порошенко заявил о всплеске патриотизма у военнослужащих ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко увидел всплеск патриотизма у военнослужащих. Наблюдается большая разница между тем, с каким настроем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищали страну четыре года назад, и с каким — сейчас, написал глава государства в понедельник, 10 декабря, в своем аккаунте в Twitter.

«В 2014 году мы и близко не имели такого уровня патриотизма в ВСУ. Это произошло благодаря нашим усилиям для развития армии. Когда государство защищает воинов, тогда и воины будут способны защитить государство!» — цитирует украинского лидера НСН.

Накануне стало известно, что Порошенко подписал указ о выплате украинцам, задержанным в России, стипендии, сообщает RT. Сумма равняется трем прожиточным минимумам на Украине, что составляет около $200. Речь в документе не идет о каких-то конкретных людях.

Ранее, 8 декабря, Порошенко призвал страны Запада занять более жесткую позицию в отношении Москвы из-за инцидента в Черном море и закрыть европейские и американские порты для российских судов.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.