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Экс-депутат рады заявил об отсутствии желания у Киева освобождать моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Киев не намерен заниматься освобождением арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Об этом 7 декабря, заявил депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

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По словам Килинкарова, Украина ведет не только антироссийскую, но и антиевропейскую игру. Он назвал руководство страны американскими ставленниками, добавив, что Украина хочет интегрироваться в Европу, но при этом не выполняет никаких ее рекомендаций.

«Считать произошедшее в Керченском проливе военным инцидентом я не могу и квалифицировать моряков как военнопленных не могу. У украинских властей нет желания освобождать моряков. Есть желание использовать их в политических целях, прокачивая эту тему и ситуацию и дальше», — цитирует экс-депутата украинского парламента НСН.

25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

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