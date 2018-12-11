В раде надеятся на уничтожение Крымского моста инопланетянами

Крымский мост необходимо уничтожить, поскольку Россия использует его в качестве военного объекта, мешая свободному сообщению между Черным и Азовским морями, заявил украинский депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире ObozTV.

«Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... так или иначе, он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие», — сказал напдеп.

Он подчеркнул, что Крымский мост — это вражеская инфраструктура, на строительство которой Украина не давала своего разрешения.

Народный избранник также упомянул, что во время инцидента в Керченском проливе Россия якобы использовала Крымский мост для блокировки пути трем кораблям ВМС Украины.

Речи идет о провокации, которая произошла 25 ноября. Украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вторглись в исконно территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.