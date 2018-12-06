Неспокойная гавань: Украина вновь взволновала ОБСЕ

Западные покровители прощают Украине любые ее действия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Несмотря на три попытки его прервать, российский министр высказал позицию Москвы по всем ключевым вопросам повестки. Главной темой форума вновь стали события вокруг Украины. Однако в этом году министры сфокусировались на инциденте в Керченском проливе. Как написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «если бы не было украинской провокации... ряду делегаций сегодня говорить было бы не о чем». Корреспондент «Известий» побывал на мероприятии и выяснил, так ли это.

Украинское затмение

В этом году встреча министров иностранных дел проходит в Милане под председательством главы МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези в самом большом конгресс-центре Европы MiCo. Здание, спроектированное в 2002 году архитектором Пьерлуиджи Николин, вмещает 18 тыс. человек и имеет очень оригинальную светящуюся крышу в виде кометы.

За полтора дня, что длится СМИД ОБСЕ, эти стены сотни раз услышали про украинский кризис. Выступавшие министры говорили о гуманитарной катастрофе, что разразилась на юго-востоке страны, а также о потерях среди населения Украины за время конфликта. Робко, но всё же звучали слова о том, что власти в Киеве виновны в страданиях населения из-за нежелания идти на диалог с Донбассом.

Правда, теперь ситуация в этом регионе отошла на второй план. Главной темой встречи ожидаемо стали события в Керченском проливе.

Задал тон заседанию Энцо Моаверо-Миланези. Он поблагодарил муниципальные власти Милана за организацию мероприятия.

— Мы собрались здесь, чтобы провести встречу в духе Хельсинки. У нас есть возможность показать, как работа организации, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, действует в рамках многосторонней дипломатии, — отметил итальянский политик. — Мы действительно в состоянии сотрудничать.

Он отметил, что все сегодняшние кризисы в регионе необходимо решать с помощью диалога. В том числе и ситуацию в Керченском проливе, подчеркнул он, призвав стороны к деэскалации напряженности.

Взявший слово Генсек ОБСЕ Томас Гремингер также выразил обеспокоенность по поводу инцидента в Керченском проливе и заверил в готовности организации оказать содействие в урегулировании этого вопроса. Он напомнил и о гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины.

— Поиск мирного урегулирования кризиса на Украине остается ключевым и важнейшим приоритетом ОБСЕ. Я обеспокоен развитием ситуации и призываю стороны к соблюдению сдержанности и решению разногласий дипломатическим путем. ОБСЕ готова предоставить свои услуги для предотвращения и сокращения напряженности, — добавил дипломат.

Ударили в гонг

Выступавший седьмым Сергей Лавров указал на абсолютную безнаказанность киевского режима. В том числе осталось без внимания Запада вмешательство украинских властей в дела церкви.

— Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на всё новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество, — заявил глава МИД РФ.

Он также указал на грубое нарушение прав нацменьшинств на Украине. Министр призвал страны ЕС обратить внимание на положение дел вокруг русского языка в этой стране, а верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера — незамедлительно вмешаться в эту ситуацию.

На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни. При этом Киев обещает послабление, но только для языков стран ЕС, показывая тем самым, что его цель — дискриминация, а еще лучше — уничтожение русского языка, на котором разговаривает большинство граждан Украины, подчеркнул Сергей Лавров.

— Идет наступление на свободу СМИ, языковые, образовательные, религиозные права. В странах ЕС — Латвии и Эстонии — сохраняется позорный феномен безгражданства, — заявил министр.

Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на «восточном фланге», развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами — всё это привело к кризису доверия в Евроатлантике, отметил шеф российской дипломатии. Не добавляют стабильности и действия США. В частности, намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Согласно регламенту, каждому спикеру отводилось около трех минут на выступление. Те, кто превышал лимит, слышали звуки гонга. Примечательно, что впервые подобный «звонок» прозвенел именно во время выступления российского министра. Причем три раза. И каждый раз, когда он затрагивал наиболее чувствительные темы, в частности притеснение нацменьшинств в разных странах.

Упражнялись в обвинениях

Глава МИД Украины Павел Климкин выступал одним из первых. Видимо, понимая, что его страна будет в центре внимания, он сразу по прибытии на форум показал, что устал и не в настроении. При входе на площадку его поприветствовали Энцо Моаверо-Миланези и Томас Гремингер. На вопрос: «Всё ли у вас хорошо?» Павел Климкин ответил: «Не совсем».

В ходе своего выступления он ожидаемо обрушился с критикой на действия России. Не смог удержаться и повторил фейковые новости о якобы вмешательстве РФ в выборы в США. Также Климкин потребовал неких действий от Запада в отношении Москвы, правда, не уточнил, каких именно. Пока украинский министр упражнялся в поиске обвинительных эпитетов в адрес России, Верховная рада решила подкрепить слова действиями. Она одобрила предложение президента Петра Порошенко о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Законопроект поддержали 277 депутатов при 226 минимально необходимых.

Выступление украинского министра поддержали представители США и Канады. Отсутствовавшего на встрече из-за траурных мероприятий по случаю кончины Джорджа Буша – старшего госсекретаря Майка Помпео подменял его заместитель Уэсс Митчелл. Он, как и выступавшие ранее главы МИД Украины и Канады, обвинил Москву в дестабилизации ситуации в Керченском проливе, а также потребовал немедленного возвращения Украине 24 моряков, задержанных 25 ноября после инцидента.

Забыли про ДРСМД

Казалось, что на карте ОБСЕ больше нет проблемных точек. Лишь немногие из выступавших вспомнили об одном из наиболее глобальных и актуальных вопросов сегодняшнего дня: выходе США из ДРСМД, отмечает политолог Александр Ведруссов.

— Европейцы совершают большую ошибку, используя ОБСЕ для беспочвенных и контрпродуктивных нападок на Россию. Гораздо разумнее было бы сформировать пусть и ситуативный, но единый европейский фронт против американцев, подрывающих фундаментально важный ДРСМД. Ведь и Москва, и Вашингтон свою безопасность в конечном итоге обеспечат. А что делать странам Европы, которые могут в прямом смысле оказаться под перекрестным огнем в случае самого неблагоприятного развития событий? — отметил политолог.

По его мнению, гораздо более важные проблемы, действительно подрывающие стабильность в регионе, можно решить лишь путем совместных усилий России и Запада, а не взаимных обвинений.

— Россия настаивает на том, чтобы европейский континент был пространством единой и неделимой безопасности, которая не может быть обеспечена в ущерб кому бы то ни было. Чем скорее на площадке ОБСЕ примут такой универсально конструктивный подход — тем лучше для Европы и мира в целом, — отметил Александр Ведруссов.

Еще до начала форума глава итальянского МИДа и генсек ОБСЕ написали статью для The National Interest под названием «Безопасная гавань: ОБСЕ может помочь снизить напряженность в Азовском море».

«Безопасность в Европе нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, так же как нельзя доверять спокойному морю», — пишут Миланези и Гремингер. В статье они призывают Россию и Украину воспользоваться возможностями ОБСЕ для разрешения кризиса. Однако, как еще на прошлой неделе заявил Сергей Лавров, в этом вопросе в посредничестве нет необходимости. Ведь Киеву всего лишь стоит вспомнить о международном праве и перестать устраивать провокации. Но, судя по выступлению украинского министра в Милане, власти соседней страны не намерены от них отказываться. Своим выступлением Павел Климкин вновь продемонстрировал, кто мутит воду в гавани европейского континента.