Грызлов ушел с заседания ОБСЕ во время выступления представителя Украины

Постпред России на переговорах по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Минске.

Это произошло во время выступления представителя Киева Евгения Марчука, передает RT. Как рассказал источник в российской делегации, украинский постпред начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к Минским договоренностям.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Грызлов покинул зал, когда Украина оглашала заявление по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Между тем мандат ОБСЕ не распространяется на Азовское море. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник подтвердил «РИА Новости», что Киев пытался навязать обсуждение инцидента в Черном море.

После заседания Грузлов заявил, что военное положение, объявленное в ряде украинских регионов, негативно скажется на процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

По его словам, в ходе встречи российская делегация обратила внимание участников на то, что режим, введенный Киевом в преддверии выборов президента Украины, является негативным фактором для Минского процесса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив название на Операцию объединенных сил (ООС).