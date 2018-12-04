ОБСЕ выразила надежду на «рождественское перемирие» в Донбассе

В ОБСЕ выразили надежду, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины смогут договориться о новом перемирии во время рождественских праздников. Об этом 4 декабря рассказал специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик.

«Рассчитываю, что стороны придут к объявлению «рождественского перемирия», — приводит ТАСС слова Сайдика с заседания группы в Минске. Он добавил, что напряженность в зоне конфликта не снижается вопреки усилиям Контактной группы и заверению сторон.

Вместо того чтобы искать пути мирного решения конфликта, стороны двигаются в противоположном направлении, подчеркнул спецпредставитель. Кроме того, он в очередной раз призвал их сделать всё необходимое для того, чтобы избежать эскалации напряженности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.