Прямой эфир

ОБСЕ выразила надежду на «рождественское перемирие» в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ОБСЕ выразили надежду, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины смогут договориться о новом перемирии во время рождественских праздников. Об этом 4 декабря рассказал специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик.

Распоряжаются фондами: знал ли МВФ о военном положении на Украине
Как инициатива Петра Порошенко отразилась на экономике страны

«Рассчитываю, что стороны придут к объявлению «рождественского перемирия», — приводит ТАСС слова Сайдика с заседания группы в Минске. Он добавил, что напряженность в зоне конфликта не снижается вопреки усилиям Контактной группы и заверению сторон.

Вместо того чтобы искать пути мирного решения конфликта, стороны двигаются в противоположном направлении, подчеркнул спецпредставитель. Кроме того, он в очередной раз призвал их сделать всё необходимое для того, чтобы избежать эскалации напряженности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев обвинили в подготовке химической провокации в Донбассе
Президент Латвии посетил Донбасс

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017