Президент Латвии посетил Донбасс

Латвийский лидер Раймондс Вейонис приехал в Донбасс. Политик встретился с военнослужащими украинской армии. Кроме того, Вейонис провел переговоры с начальником штаба — первым замом командующего объединенными силами Украины Валерием Залужным.

Как сказано в сообщении на странице операции объединенных сил Украины в Facebook 25 ноября, президент Латвии «ознакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними».

24 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Латвия поддерживает Киев в вопросе необходимости продолжения международных санкций против России. Прибалтийская республика является не только другом и партнером, но и адвокатом Киева в его евроинтеграционных стремлениях, подчеркнул он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик (ДНР и ЛНР).

США, Евросоюз и Украина вводят санкции против Москвы с 2014 года из-за ситуации на Украине и вопроса принадлежности Крыма. Полуостров вошел в состав России в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Более 95% жителей региона высказались за возвращение региона в состав РФ.