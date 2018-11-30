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Инцидент в Черном море обсудят на министерской встрече ОБСЕ в декабре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Инцидент в Черном море, в ходе которого военные корабли Украины вторглись в российские территориальные воды, обсудят на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря, сообщил генсек организации Томас Гремингер.

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По его словам, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине внимательно следит за ситуацией в Азово-Керченской акватории и она будет занимать более или менее значимую позицию в повестке дня совета.

«Я глубоко обеспокоен эскалацией напряженности. То, что происходит сейчас, и возможная милитаризация Азовского моря имеют последствия не только для Украины и России, это может иметь более широкое воздействие», — заявил Гремингер в интервью «РИА Новости».

В этой связи он призвал Украину и Россию к диалогу, чтобы снизить риск эскалации ситуации в регионе, а также предложил использовать для этого доступные средства и процедуры в рамках организации.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Милане с 6 по 7 декабря текущего года.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения на Украине провокацией своего коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства, которые Киев планирует провести в марте следующего года.

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