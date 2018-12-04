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Грызлов заявил о негативном влиянии военного положения на мирный процесс в Донбассе

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Военное положение, объявленное в ряде украинских регионов, негативно скажется на процессе урегулирования конфликта в Донбассе, заявил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске.

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По его словам, в ходе встречи российская делегация обратила внимание участников на то, что режим, введенный Киевом в преддверии выборов президента Украины, является негативным фактором для Минского процесса.

«Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию», — цитирует Грызлова «РИА Новости».

Он отметил, что предпринимаемые украинскими властями шаги не соответствуют «духу и букве Минских договоренностей» и «увеличивают пропасть» между Донбассом и Киевом.

25 ноября корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу», «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в десяти регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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