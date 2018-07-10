Петр Толстой: в ОБСЕ устали от антироссийской истерии

На сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ большинство делегаций демонстрирует настрой на прекращение антироссийской истерии и конструктивный диалог с Москвой. Такую тенденцию в беседе с «Известиями» отметил глава российской делегации на сессии ПА, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РФ активно участвует в работе ассамблеи и выдвинула резолюцию об интеграции межгосударственных объединений и образований, которую одобрило большинство делегаций, сообщил он. Члены немецкой делегации также подчеркнули, что участники заседаний всё чаще не поддерживают антироссийскую риторику.

Сейчас в ПА ОБСЕ активно действует антироссийски настроенное парламентское меньшинство, заявил Петр Толстой. И всё же во время обсуждения проектов резолюций в адрес Москвы многие делегации воздерживаются от голосования, отметил вице-спикер.

— Представители западноевропейских парламентов говорят, что хотели бы двигаться в сторону конструктивного сотрудничества с Москвой и устали от постоянного ее осуждения, — сказал «Известиям» Петр Толстой. — Об этом свидетельствует большое количество двусторонних встреч на полях ассамблеи, которые иногда оказываются более полезными, чем переговоры на пленарных сессиях.

По словам главы российской делегации, ее представители участвуют в работе всех комитетов ПА ОБСЕ. Он также отметил, что делегация выступает резко против резолюций о нарушении прав человека в России, выдвинутых шведским депутатом Маргаретой Седерфельт и украинским парламентарием Артуром Герасимовым.

— Резолюции носят рекомендательный характер, поэтому даже если два документа будут вынесены на голосование, мы проголосуем против них. И, если понадобится, выскажемся против итоговой декларации, — сказал Петр Толстой.

Работа Парламентской ассамблеи идет в трех комитетах: по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде, а также по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам. Однако, по словам члена немецкой делегации Маркуса Фронмайера, даже такие темы представителями некоторых стран используются для антироссийской пропаганды.

— Совершенно разные вопросы — от торговли людьми до жестокого обращения с детьми — некоторые делегации в ходе ПА ОБСЕ используют для того, чтобы поднять вопрос конфликта на Украине, — отметил в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии». — Наиболее враждебно настроены делегации США, Украины и Швеции. В своей речи во вторник я намерен дать понять парламентариям из этих стран, что далеко не все присутствующие поддерживают этот антироссийский спектакль.

По мнению Маркуса Фронмайера, украинская сторона не имеет морального права использовать вопрос прав человека в своей пропаганде.

— Некоторое время назад я был в зоне конфликта в Донбассе и видел, что украинские военные делают с мирными жителями. Именно поэтому у них нет морального права говорить о нарушениях прав человека в России, — заявил немецкий депутат.

Ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля в Берлине в историческом здании германского Рейхстага, где сейчас заседает бундестаг. Тема нынешнего мероприятия — «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов». В нем принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Ожидается, что по итогам заседаний участники примут Берлинскую декларацию с рекомендациями в адрес национальных правительств по политическим и экономическим вопросам, а также по вопросам прав человека, безопасности и защите окружающей среды.