«Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за антироссийских санкций»

ОБСЕ должна отправлять международных наблюдателей в Крым. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер, который в составе международной миссии ОБСЕ следил за президентскими и парламентскими выборами в Турции. В интервью «Известиям» политик также рассказал о шансах этой страны на вступление в ЕС, миграционном кризисе в Европе и экономических потерях Германии из-за антироссийских санкций.

— Недавно Брюссель продлил антироссийские санкции, касающиеся Крыма и Севастополя. Что вы как член комитета бундестага по экономическим вопросам думаете об этом решении?

— Я всегда выступал против антироссийских санкций и буду продолжать это делать. Санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам Германии. Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Немецкая экономика во многом ориентируется на экспорт. Согласно данным Института мировой экономики в Киле, потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?

— ОБСЕ отказалась посещать Республику Крым во время недавних президентских выборов в России. Считаете ли вы, что организации стоит изменить свой подход и начать отправлять международных наблюдателей на полуостров?

— Да. ОБСЕ поручено контролировать выборы, а не определять статус и принадлежность какой бы то ни было территории. Отказ от наблюдения за избирательным процессом в Крыму — пустое и бессмысленное решение. Это лишь символический жест, не имеющий какого-либо политического влияния.

marcus1 Голосование на выборах президента России в Крыму Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Перейдем к ситуации в Германии. В последние дни заметно усилилась критика в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель из-за миграционного кризиса. Почему недовольство со стороны граждан и политиков так выросло именно сейчас?

— Причина очевидна: Ангела Меркель по-прежнему отказывается разворачивать нелегальных мигрантов на границах, что противоречит немецкому законодательству. В Германии существуют четкие законы, в которых говорится, что, например, беженцы, которые уже зарегистрированы в другом государстве ЕС, не могут быть допущены в нашу страну. Тем не менее Меркель отказывается выполнять эти правила, заявляя, что Германия может отказать во въезде незаконным мигрантам, только если она получит разрешение на это от других стран – членов ЕС. Это полный отказ от национального суверенитета. Кроме того, многие немцы только сейчас осознали, что в течение последних трех лет канцлер Германии отказывается выполнять законодательство нашей страны. Особенно когда речь заходит о проблеме преступности в Германии, люди начинают понимать весь кошмар сложившейся ситуации. Запрашивающие убежище примерно в 50 раз чаще, чем граждане Германии, совершают сексуальные преступления и более чем в 60 раз чаще — убийства. Любой нелегальный мигрант, которому Меркель разрешает ступить на нашу землю, снижает общую безопасность в наших городах и деревнях. Но речь идет не только о статистике. Достаточно вспомнить, что недавно 14-летнюю немецкую девушку Сюзанну изнасиловал и убил беженец из Ирака.

marcus3 Меркель по-прежнему отказывается разворачивать нелегальных мигрантов на границах Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

— Вы были наблюдателем на прошедших выборах в Турции. Как бы вы оценили сам день голосования?

— Хочу отметить, что это мой первый визит в Турцию, и я удивлен, насколько Анкара — светское место. Исламские платки и другие проявления религиозности встречаются довольно редко, значительно реже, чем в некоторых регионах Германии. Одной из главных тем на выборах в Турции стал прием беженцев. Несколько оппозиционных партий критикуют решение о приеме примерно 3,5 млн сирийских мигрантов. Многие из прибывших работают нелегально, снижая заработную плату для местного населения. Избиратели обеспокоены безработицей и высокой инфляцией. Оппозиционные партии оказались в невыгодном положении. Турецкое правительство отказало в регистрации двум наблюдателям ОБСЕ. Я волновался, что это может коснуться и меня, но при пересечении границы трудностей не возникло. Тем не менее надо отметить, что процесс голосования прошел спокойно и, кажется, справедливо.

marcus2 Сторонники президента Турции Тайипа Эрдогана собрались у его резиденции в Стамбуле Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

— Турция отказала во въезде наблюдателю ОБСЕ от Германии, депутату бундестага от партии «Левые» Андрею Хунко. Что вы думаете об этом решении Анкары?

— Несмотря на то что наши идеологические взгляды расходятся, я считаю, что недопуск в страну члена парламента Германии и миссии ОБСЕ — плохой шаг со стороны турецкого правительства. Турция хочет договориться о безвизовом режиме с Европейским союзом, но при этом отказывает во въезде немецким политикам. Непонятно, как сейчас Анкара вообще может требовать от ЕС заключения визового соглашения.

— Между Турцией и государствами ЕС в последнее время возникало немало разногласий. Можно ли ожидать присоединения страны к союзу в таких условиях?

— Для вступления в Евросоюз требуется стабильная и демократическая форма правления. Учитывая недавнюю попытку военного переворота, я не думаю, что она сможет присоединиться к Европейскому союзу в ближайшем будущем. Кроме того, энтузиазм в отношении расширения ЕС значительно снизился после Brexit и начала миграционного кризиса. Хочу отметить, что в нескольких европейских странах, таких как Италия или Австрия, недавно прошли выборы, на которых победили правые партии. Люди всё чаще голосуют за лидеров, которые выступают против расширения Евросоюза. Поэтому я считаю, что в ближайшее 10 лет ЕС расширяться не будет.