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Украина увеличит бюджет минобороны на 20%

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Фото: ТАСС/Синдеев Владимир
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Власти Украины увеличат финансирование министерства обороны на 18,5% — до 102,5 млрд гривен (245 млрд рублей). Такие цифры содержатся в госбюджете на 2019 год, который вступит в силу 1 января.  

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Более 101,6 млн гривен непосредственно отдадут в аппарат минобороны, половину из этих средств планируется потратить на руководство и военное управление Вооруженными силами (ВСУ), отмечает издание «Украинские новости».

При этом 81,69 млрд гривен (79,7% бюджета ведомства) должны быть направлены на обеспечение деятельности ВСУ — подготовку кадров и войск, медобеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны. Также почти 16 млн гривен потратят на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Кроме того, около 826,2 млн гривен направят на строительство жилья для военных, 1,5 млн гривен — на утилизацию боеприпасов и другого военного имущества.

В 2018 году Украина потратила на оборону и безопасность 5% ВВП ($5,8 млрд, или 160 млрд гривен).

На фоне возрастающих оборонных расходов ряд западных стран в последнее время оказывает активную поддержку в снабжении Киева вооружениями. В частности, в декабре 2017 года Вашингтон одобрил поставки оружия Украине, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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