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Украина вновь организовала торги российского судна «Норд»

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Фото: youtube.com
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Украинское Национальное агентство по возврату активов повторно выставило на продажу арестованное рыболовецкое судно «Норд», снизив стартовую цену на 10%. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства юстиции Украины.

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В Минюсте страны отметили, что в торгах могут принять участие все желающие, а снижение цены должно повысить интерес к сейнеру. Новая начальная стоимость судна «Норд» составляет 1,46 млн гривен ($52 тыс.).

Для участия потенциальный покупатель должен внести гарантированный взнос в размере чуть более 101,6 тыс. гривен ($3,6 тыс.). Аукцион назначен на 26 декабря.

Это не первая попытка украинских властей продать российское судно. 7 ноября аукцион по продаже «Норда» провалился. Стартовая цена сейнера составила 1,6 млн гривен ($58 тыс.), но желающих стать его владельцем не нашлось.

Украина задержала российское рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа 25 марта. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске. Все рыбаки были гражданами России, но власти в Киеве посчитали их украинцами.

29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам».

Украинский суд арестовал приписанное к Керчи рыболовецкое судно и сейчас оно находится в порту Бердянска.

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