Моряки ВМС Украины рассказали о быте в «Матросской Тишине»

Два украинских моряка — Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, — задержанные вместе с другими участниками провокации в Керченском проливе, рассказали об условиях содержания в московском СИЗО «Матросская Тишина». Письма матросов 10 декабря были опубликованы на сайте «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Молодые люди отметили, что ничего не знают о судьбе других моряков. Они получили медицинскую помощь после морского тарана их судна, отмечает телеканал «360».

Андрей Эйдер 1999 года рождения успел перенести операцию на правом бедре и левом колене. 19-летний моряк пожаловался, что в заключении ему не хватает табака и он уже возненавидел песни, транслируемые станцией «Русское радио».

24-летний Андрей Артеменко также сообщил, что идет на поправку и хотел бы побыстрее вернуться на Украину. «Находясь здесь, думаю, ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны принимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой», — написал он. И Артеменко, и Эйдер написали свои письма на русском языке.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

30 ноября стало известно, что арестованные украинские моряки переведены в СИЗО «Лефортово». 21 человек попали на карантин в отдельную камеру. Трое раненных во время задержания — в больнице «Матросской Тишины».

Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября.