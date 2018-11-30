Арестованных украинских моряков перевели в московский СИЗО

Арестованные украинские моряки переведены в СИЗО «Лефортово». 21 человек сейчас на карантине в отдельной камере. Трое раненных во время задержания — в больнице «Матросской Тишины».

25 ноября три военных корабля Украины пытались пересечь Керченский пролив. Экипажи задержали, им предъявлено обвинение в нарушении границы. 24 гражданина Украины — моряки, офицеры ВМС и СБУ — арестованы на два месяца.