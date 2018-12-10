Прямой эфир

Украинские военные засекретили данные по инциденту в Керчи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Об этом стало известно после отправления в ВСУ официального запроса от агентства «Украинские новости».

На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ
Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе

«В соответствии со статьей 1.1.3 Свoда ведoмoстeй, которые составляют государственную тайну... запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — цитирует агентство официальный ответ, подписанный командующим Военно-морскими силами ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Украинский лидер Петр Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Думе напомнили минобороны Украины условия пользования Керченским проливом
Литва планирует ввести санкции из-за инцидента в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017