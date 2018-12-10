Украинские военные засекретили данные по инциденту в Керчи

Командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Об этом стало известно после отправления в ВСУ официального запроса от агентства «Украинские новости».

«В соответствии со статьей 1.1.3 Свoда ведoмoстeй, которые составляют государственную тайну... запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — цитирует агентство официальный ответ, подписанный командующим Военно-морскими силами ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Украинский лидер Петр Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами.