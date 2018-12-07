Литва планирует ввести санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Литва намерена применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну российским гражданам, которые имели отношение к задержанию трех украинских судов, нарушивших правила в Керченском проливе. Об этом сообщили в латвийском МИДе.

Министерство обратилось в департамент миграции с предложением включить непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц в список нежелательных в Литве лиц, пишет ТАСС.

Предположительно, в список могут быть включены около 20 человек. Кроме того, балтийская республика активно консультируется с другими членами международного сообщества по ответным мерам по отношению к России.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.