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В Думе напомнили минобороны Украины условия пользования Керченским проливом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил в беседе с «Известиями», что украинские корабли пройдут под Крымским мостом, когда к этому будет готова российская сторона, получив соответствующие запросы согласно установленной формы и приняв положительное решение.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские военные корабли продолжат ходить через Керченский пролив, когда будут готовы.

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«После керченского инцидента доверие к украинским кораблям отсутствует напрочь. Неизвестно, какой «номер» они выкинут в проливе или возле свай Крымского моста», — сказал Бальбек. 

С ним согласен депутат Госдумы Андрей Козенко. Он заявил «Известиям», что если Киев продолжит движение судов по Керченскому проливу с соблюдением законов России и согласованием с погрануправлением ФСБ, никто Украине этого не запретит.

«А если решатся на очередные провокации, будем действовать согласно законодательству по уже знакомой Киеву схеме», — заключил Козенко.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

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