В Думе оценили идею рады разрешить пограничникам стрелять без предупреждения

Депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал в беседе с «Известиями» принятый Верховной радой закон, который разрешил украинским пограничникам без предупреждения открывать огонь при угрозе нападения на корабли ВМС Украины или в случае вторжения на территорию страны.

Соответствующий законопроект «О прилегающей зоне Украины» рада одобрила 6 декабря. В нем также идет речь идет о расширении морской зоны Украины в Черном море на 12 морских миль.

«Принятие подобных законов говорит о некомпетентности рады, потому что Устав Вооруженных сил не регулируется законами», — объяснил депутат Журавлев.

По его словам, стрелять в случае нарушения границы вооруженной группой людей, тем более если речь идет о боевых кораблях, и так не право, а обязанность пограничников.

В целом закон приняли ради нагнетания внутриукраинской политической обстановки в интересах президента Украины Петра Порошенко, считает парламентарий.

«Он опасается единственной силы, которая способна свергнуть власть, — это радикалы и нацисты. И он с ними заигрывает, внося такие законы и вводя военное положение. Всё это должно помочь ему выйти на выборы с небольшим преимуществом», — заключил парламентарий.

Ранее, 6 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией, что стало, по его мнению, «элементом адекватного ответа на действия агрессора».

4 декабря сообщалось, что все корабли и катера погранслужбы Украины были приведены в боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры.

Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.