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Порошенко заявил о наращивании войск на границе с Россией

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинский лидер Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией, что, по его мнению, стало «элементом адекватного ответа на действия агрессора». Об этом президент Украины написал 6 декабря на странице в Twitter.

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Боевые части и подразделения украинской армии передислоцируются на самые опасные направления по линии границы Украины, «чтобы усилить оборонительные возможности», заключил он.

Накануне Порошенко передал международным партнерам конкретные предложения по введению ограничений против России из-за инцидента в Керченском проливе, назвав их «азовскими санкциями». 

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и опасно маневрировали. В результате российские пограничники применили силу для их остановки. Украинские моряки арестованы, суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.

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