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Киев переводит все деньги налогоплательщиков на военные нужды

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Средства украинских налогоплательщиков полностью направляются в военный и оборонный сектора страны, заявил 5 декабря президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Киеве. Его речь транслировал «Пятый канал».

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«Каждая копейка налогоплательщика сегодня, по возможности, направляется в сектор оборонной безопасности, направляется в украинские войска», — цитирует его «РИА Новости».

Политик также подчеркнул, что в ходе реформирования вооруженные силы страны постепенно приближаются к стандарту НАТО, а плановое поступление новых и модернизированных образцов вооруженной техники позволило значительно расширить боевую дееспособность ВСУ.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на заход кораблей НАТО в Черноморский регион для поддержки страны после инцидента с арестом судов украинских ВМС, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ близ Керченского пролива.

22 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что НАТО, расширив свое военное присутствие на востоке, совершило обман мирового масштаба. При этом 30 ноября замминистра обороны РФ Александр Фомин предупредил, что командование НАТО под видом учений собирает войска в граничащих с Россией странах.

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