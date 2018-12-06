Сенатор указала на нарушение норм ООН законом о расширении морской зоны Украины

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» оценила правовую сторону принятого на Украине закона «О прилегающей зоне Украине».

Соответствующий законопроект Верховная рада одобрила 6 декабря. Речь идет о расширении морской зоны страны в Черном море на 12 морских миль. При этом пограничники ВМС Украины получили разрешение без предупреждения открывать огонь при угрозе нападения на их корабли.

Принятие решения о расширении территории на море на 12 морских миль влечет изменение прилегающей зоны Украины в 24 мили, пояснила сенатор. В результате , Украина, де-юре вдвое увеличивает морскую акваторию.

«Одностороннее расширение контролируемой Украиной морской территории грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также систему норм международного права, ратифицированных Украиной. В соответствии с принятыми на себя международными обязательствами Украина согласилась исполнять положения в которых установлено, что правовой статус морей, побережье которых принадлежит двум или нескольким государствам, может определяться исключительно по соглашению между прибрежными государствами», — объяснила член Совета Федерации.

По ее словам, обоснования необходимости принятия данного закона, изложенные в пояснительной записке, носят надуманный характер. «Для всех уже очевидно, что инициаторами и исполнителями провокации против России в Керченском проливе является Украина. Потому доводы украинских законодателей о необходимости принятия закона для усиления контрольных функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной полосы вызывают закономерную иронию», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, расширение полномочий украинских пограничников при осуществлении досмотра рыболовных судов лишь расширит и без того высокую коррупционную составляющую, увеличив размер поборов.

«Принятием Закона о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украина очередной раз подтвердила свой курс на осуществление политического пиратства, в том числе морского», — заключила Ковитиди.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией, что стало, по его мнению, «элементом адекватного ответа на действия агрессора».

4 декабря сообщалось, что все корабли и катера погранслужбы Украины были приведены в боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.