Пограничникам ВМС Украины разрешили открывать огонь без предупреждения

Верховная рада одобрила законопроект «О прилегающей зоне Украине». Речь идет о расширении морской зоны страны в Черном море на 12 морских миль. Пограничники ВМС Украины получили разрешение без предупреждения открывать огонь при угрозе нападения на их корабли. За проект проголосовали 244 депутата, сообщает УНИАН в четверг, 6 декабря.

Согласно документу, теперь катера и корабли из морской охраны государственной пограничной службы Украины могут применять оружие на поражение во время так называемого вторжения или нападения вооруженных военных групп и преступных группировок.

В другом пункте проекта закона отмечается, что теперь прилегающей зоной Украины должен стать пояс открытого моря, внешняя граница которого располагается на расстоянии не более 24 морских миль (территориальные воды страны составляют 12 морских миль), уточняет телеканал «Звезда».

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией, что стало, по его мнению, «элементом адекватного ответа на действия агрессора».

4 декабря сообщалось, что все корабли и катера погранслужбы Украины были приведены в боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.