ВМС Украины продолжат использовать Керченский пролив

Украинские военные корабли продолжат ходить через Керченский пролив, когда будут готовы. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак.

«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», – приводит его слова «РИА Новости».

Полторак отметил, что ВМС Украины намерены и дальше совершать «переходы с соблюдением международных норм», когда будут к этому готовы.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.