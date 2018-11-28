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Суд арестовал всех задержанных в Черном море украинских моряков

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Киевский суд Симферополя избрал меру пресечения для оставшихся девяти служащих ВМС Украины сроком до 25 января 2019 года. Об этом сообщил «Интерфакс» в среду, 28 ноября.

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Под арестом будут находиться командиры буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и бронекатера «Никополь» Богдан Небылицы, сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 15 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что действия моряков были организованы властями Украины. По мнению российского лидера, эскалация ситуации выгодна президенту республики Петру Порошенко в преддверии выборов главы государства в 2019 году.

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