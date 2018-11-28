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Лавров назвал Волкера сторонником украинских провокаций

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера ярым сторонником провокационных действий Киева. Об этом сообщает ТАСС.

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Целью провокационных действий Украины был скандал, считает Лавров.

«Мы привлекли внимание наших коллег к тем документам, которые были преданы гласности по итогам осмотра российскими пограничниками судов нарушителей. Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее 28 ноября Волкер заявил, что европейским союзникам США стоит подумать о возможности введения новых антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Германия и Франция пока не заявляли о такой возможности, но он считает, что их позиция со временем изменится, передает «Интерфакс».

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. На следующий день стало известно об аресте сотрудников СБУ Василия Сороки и Андрея Драча.

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

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