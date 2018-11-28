Лавров назвал Волкера сторонником украинских провокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера ярым сторонником провокационных действий Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Целью провокационных действий Украины был скандал, считает Лавров.

«Мы привлекли внимание наших коллег к тем документам, которые были преданы гласности по итогам осмотра российскими пограничниками судов нарушителей. Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее 28 ноября Волкер заявил, что европейским союзникам США стоит подумать о возможности введения новых антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Германия и Франция пока не заявляли о такой возможности, но он считает, что их позиция со временем изменится, передает «Интерфакс».

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. На следующий день стало известно об аресте сотрудников СБУ Василия Сороки и Андрея Драча.

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.