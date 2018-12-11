Вандалы подожгли Свято-Троицкий храм под Киевом

Неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области. Об этом 10 декабря сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Огнем было охвачено 10 кв. м, повреждения получили входные двери и пол храма.

До прибытия пожарных прихожане пытались спасти памятник архитектуры собственными силами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, а также о поджоге. Сотрудники полиции опрашивать свидетелей не стали.

В середине ноября злоумышленник попытался поджечь Андреевскую церковь. К концу месяца полиция задержала вандала — им оказался 32-летний житель Киева.