В Омске мужчина поджег двери городской мэрии

В Омске злоумышленник поджег двери городской мэрии. Об этом 23 ноября сообщает «НГС.Омск».

Отмечается, что мужчина подошел к двери городской администрации, облил ее горючей жидкостью, поджег и сбежал. В мэрии добавили, что поджигатель выронил паспорт.

Огонь не разгорелся и его удалось быстро потушить. В результате инцидента пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

20 ноября сообщалось, что недовольный пассажир поджег свой багаж в аэропорту Пакистана. Мужчина узнал, что его рейс отменен.