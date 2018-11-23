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В Омске мужчина поджег двери городской мэрии

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Омске злоумышленник поджег двери городской мэрии. Об этом 23 ноября сообщает «НГС.Омск».

Отмечается, что мужчина подошел к двери городской администрации, облил ее горючей жидкостью, поджег и сбежал. В мэрии добавили, что поджигатель выронил паспорт.

Огонь не разгорелся и его удалось быстро потушить. В результате инцидента пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

20 ноября сообщалось, что недовольный пассажир поджег свой багаж в аэропорту Пакистана. Мужчина узнал, что его рейс отменен.

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