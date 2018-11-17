В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге подруги подростка

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге своей подруги. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

В это же время защита подростка ходатайствовала о передаче подростка под присмотр родственников, однако суд отказал адвокатам.

Инцидент произошел ночью 15 ноября в квартире одного из домов на проспекте Науки. По предварительным данным, ученик седьмого класса облил спиртом и поджег 14-летнюю девочку, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами второй степени 30% различных частей тела. Подростка задержали днем 15 ноября по месту жительства. Установлено, что квартира, в которой произошло ЧП, принадлежит матери еще одного участника вечеринки.

По информации сайта kp.ru, в момент происшествия взрослых в квартире не было. Подростки обливали друг друга водой, когда один из них по ошибке схватил банку со спиртом и плеснул в пострадавшую. Школьники почувствовали запах спирта, и чтобы убедиться в том, что это не вода, один из них чиркнул спичкой. Отмечается, что одежда на девочке моментально вспыхнула.

Подросткам удалось сбить пламя, но они побоялись вызывать врачей, поэтому сами отвели пострадавшую к пункту скорой помощи через дорогу от дома, после чего разошлись.

Уголовное дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.