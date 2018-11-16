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Бастрыкин взял на контроль дело об обгоревшей в Петербурге школьнице

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после госпитализации в Петербурге 14-летней школьницы с ожогами 30% тела, взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как уточнила представитель СК России Светлана Петренко, Бастрыкин поручил исследовать обстоятельства дела и причины произошедшего, передает в пятницу, 16 ноября, телеканал «78».

Девочку привезли в больницу накануне после вечеринки в компании друзей в квартире дома на проспекте Науки, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Трое подростков, которые находились в момент инцидента в квартире, допрашиваются следователями.

9 ноября суд Брянской области вынес приговор по громкому делу, обвиняемым по которому проходил 39-летний мужчина. Он облил свою мать самогоном и поджег, женщина погибла.

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