Прямой эфир

В Брянской области вынесли приговор поджегшему мать мужчине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дубровский районный суд Брянской области вынес приговор по громкому делу, обвиняемым по которому проходил 39-летний мужчина. Он облил свою маму самогоном и поджег. Женщина скончалась.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление было совершено в июне 2018 года. В ходе ссоры с 64-летней матерью сын облил ее самогоном и поджег. Женщина получила серьезные ожоги, от которых скончалась в больнице через три дня. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Приговор вынесли сегодня, 9 ноября. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток насмерть забил брусом рабочих в школе искусств на Алтае
Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве признал вину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017