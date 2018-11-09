В Брянской области вынесли приговор поджегшему мать мужчине

Дубровский районный суд Брянской области вынес приговор по громкому делу, обвиняемым по которому проходил 39-летний мужчина. Он облил свою маму самогоном и поджег. Женщина скончалась.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление было совершено в июне 2018 года. В ходе ссоры с 64-летней матерью сын облил ее самогоном и поджег. Женщина получила серьезные ожоги, от которых скончалась в больнице через три дня. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Приговор вынесли сегодня, 9 ноября. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.