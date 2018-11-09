Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве признал вину

Мужчина 1988 года рождения, задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее сына-подростка, признал вину в полном объеме, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Москве.

В пятницу, 9 ноября, следствие обратится в суд с просьбой об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будут назначены несколько экспертиз, в том числе комплексная судебно-психиатрическая.

Вечером 7 ноября в квартире жилого дома, расположенного по улице Софьи Ковалевской в Москве, были обнаружены тела женщины и ее сына с многочисленными ножевыми ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

8 ноября сообщалось, что по подозрению в двойном убийстве сотрудниками правоохранительных органов был задержан 38-летний сожитель погибшей. Однако вечером того же дня появилась информация о задержании нового подозреваемого. У друга погибшей оказалось алиби.