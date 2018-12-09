Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

Пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал, пока его хозяева вернутся на место, где когда-то стоял их дом. Об этом сообщил телеканал Fох8.

Группа по спасению животных K9 Paw Print Rescue на своей странице в Facebook рассказала, что во время пожара семья не смогла добраться до собаки и была вынуждена эвакуироваться без него. Хозяевам пса оставалось только надеяться, что с ним всё будет хорошо.

Получив разрешение вернуться, семья приехала к своему сгоревшему дому и обнаружила свою собаку. Они отметили, что всё это время пес как будто охранял дом. Пока хозяева отсутствовали, Мэдисона кормила одна из сотрудниц группы по спасению животных.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести.

По данным синоптиков, природные пожары сменятся оползнями и подтоплениями — ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

8 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.