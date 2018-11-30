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Спасавшая свою собаку жительница Петербурга провалилась под лед

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Фото: vk.com/Лахта Онлайн | Приморский район
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В Приморском районе Санкт-Петербурга местная жительница провалилась под лед, спасая свою собаку. Об этом https://78.ru/news/2018-11-30/peterburzhenka_provalilas_pod_ld_spasaya_svoyu_sobaku

сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел около 9:50 утра. По данным МЧС, женщина вышла гулять с собакой на пляж, но та выбежала на тонкий лед, который под ней провалился. Петербурженка решила самостоятельно спасти своего питомца, но также провалилась под лед. В службу спасения обратились очевидцы происшествия.

Прибывшие на место спасатели достали женщину и собаку, после чего отвезли их домой. Пес и его хозяйка не пострадали.

Ранее в ноябре сообщалось о том, что жители Норильска неделю разыскивали пропавшего йоркширского терьера, которого унесло порывом ветра. Собаку нашли случайные прохожие в сугробе.

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