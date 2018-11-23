Собаку унесло порывом ветра в Красноярском крае

Жители Норильска неделю разыскивали пропавшего йоркширского терьера, которого унесло порывом ветра. Собаку нашли случайные прохожие в сугробе.

По данным очевидцев, собака пропала на улице Талнахской 13 ноября. В этот день в Норильске было объявлено штормовое предупреждение, порывы южного ветра достигали 20 м/с. Терьера ветром унесло в сторону автобусной остановки, и хозяева потеряли питомца из виду, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Информацию о собаке местные жители распространили в объявлениях по всему району.

Спустя неделю случайный прохожий обнаружил йоркширского терьера в снегу. Местный житель подобрал собаку, а затем увидел одно из объявлений. Питомца вернули хозяевам.