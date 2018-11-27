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В США пропавшая хаски нашлась в другом городе за 2000 км

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Фото: Global Look Press/C. Mrazovic
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Пропавшую в американском штате Нью-Йорк хаски нашли спустя два года во Флориде в 2 тыс. км от дома. Об этом пишет The Independent.

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Собака по кличке Синатра сбежала из дома в Бруклине в 2016 году, после того как трагически погибла ее 14-летняя хозяйка. Убитый горем отец Лесмор Уиллис пытался найти напоминавшее о дочери животное, но поиски и многочисленные объявления результата не дали.

Почти два года спустя в соцсети Facebook он получил сообщение от жительницы штата Флорида о том, не терял ли он собаку. Сообщалось также, что 13-летняя Роуз Верилл нашла ее, но при помощи чипа удалось восстановить только неполное имя владельца, а в номере телефона не хватало одной цифры. Роуз при помощи друзей семьи написала сообщение всем людям с похожими именами в надежде найти владельца. Так одно из сообщений попало к Уиллису, пишет «Ридус». Он подтвердил, что действительно потерял собаку, отправил ее фотографию и указал на то, что хаски хромает на заднюю правую ногу.

«Мы даже представить не могли, что этот пес из Бруклина! Это же чертовски далеко. Мы написали Лесмору, но, увидев, где он живет, не надеялись, что из этого выйдет толк», — рассказала семья из Флориды, нашедшая собаку.

Каким образом хаски Синатра оказался почти в 2 тыс. км от Бруклина, неизвестно, но хозяин счастлив, что его любимая собака нашлась. При встрече он пообещал накормить животное большой ногой запеченной индейки.

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