Прямой эфир

Россияне назвали любимую породу собак

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольшей популярностью у россиян пользуется шпицы. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованной Российской кинологической федерацией (РКФ).

По данным РКФ, с января по ноябрь 2018 году на свет появились 38 тыс. щенков немецких шпицев, что на 4 тыс. меньше по сравнению с показателем 2017 года. Второй по популярности у россиян стали йоркширские терьеры, которых в этом году родилось порядка 19 тыс. против 21 тыс. в 2017 году. Тройку лидеров самых популярных у России пород собак замыкают чихуахуа (19 тыс. по сравнению с 20 тыс. в 2017 году), пишет сайт kp.ru.

Немецкие овчарки и лабрадоры ретриверы заняли четвертую и пятую строчки соответственно. Также в топ-10 популярных у россиян пород собак вошли среднеазиатская овчарка, сибирский хаски, джек-рассел-терьер, мопс и французский бульдог.

Как заявил президент РКФ Владимир Голубев, собаководство является важной отраслью народного хозяйства, поэтому организация намерена передать специалистам в этой области современные информационные технологии, которые помогут спрогнозировать развитие отечественных пород и дадут возможность сотрудничать с международными организациями.

Ранее 23 ноября сообщалось, что арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее ликвидировали крупнейшую бойню собак
В Великобритании щенка арестовали за укус полицейского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017