Россияне назвали любимую породу собак

Наибольшей популярностью у россиян пользуется шпицы. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованной Российской кинологической федерацией (РКФ).

По данным РКФ, с января по ноябрь 2018 году на свет появились 38 тыс. щенков немецких шпицев, что на 4 тыс. меньше по сравнению с показателем 2017 года. Второй по популярности у россиян стали йоркширские терьеры, которых в этом году родилось порядка 19 тыс. против 21 тыс. в 2017 году. Тройку лидеров самых популярных у России пород собак замыкают чихуахуа (19 тыс. по сравнению с 20 тыс. в 2017 году), пишет сайт kp.ru.

Немецкие овчарки и лабрадоры ретриверы заняли четвертую и пятую строчки соответственно. Также в топ-10 популярных у россиян пород собак вошли среднеазиатская овчарка, сибирский хаски, джек-рассел-терьер, мопс и французский бульдог.

Как заявил президент РКФ Владимир Голубев, собаководство является важной отраслью народного хозяйства, поэтому организация намерена передать специалистам в этой области современные информационные технологии, которые помогут спрогнозировать развитие отечественных пород и дадут возможность сотрудничать с международными организациями.

Ранее 23 ноября сообщалось, что арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании.