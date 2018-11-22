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В Южной Корее ликвидировали крупнейшую бойню собак

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Фото: news.kbs.co.kr
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В Южной Корее уничтожили самую крупную в стране бойню собак для производства мяса. Об этом сообщает KBS News.

По данным издания, на бойне «Тхэпхендон» в городе Соннам с 1990-х годов забили порядка 80 тыс. собак, а предприятие поставляло мясо заказчикам по всей стране, пишет RT.

Снос построек откладывался с декабря 2017 года, поскольку собственник оспаривал соответствующее решение властей в суде. Еще с 2009 года администрация города продвигала проект создания на месте бойни парка, но много времени ушло на решения вопроса с компенсациями, поясняет «РИА Новости».

Организации по защите животных приветствовали снос бойни, но выразили сожаление, что собственникам удалось забрать около ста собак, которых правозащитники надеялись спасти.

Как передает НСН, собачье мясо употребляли в пищу в Корее в течение столетий. В стране существовало поверье, что употребление мяса этих животных поможет вызвать дождь в летнюю засуху. Также считалось, что оно повышает выносливость и укрепляет силы.

В последние годы зоозащитники стали выступать с более активной позицией, в результате чего заведения, представляющие в меню блюда из собак, стали повсеместно закрываться. В июне 2018 года один из депутатов южнокорейского парламента предложил законопроект о запрете убоя собак.

13 сентября сообщалось, что в палате представителей США приняли закон, запрещающий употреблять в пищу домашних животных, а также разводить питомцев для этих целей.

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