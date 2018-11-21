Прямой эфир

Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые ВНИИ паразитологии животных в Москве заявили, что каждая пятая прогулка с собакой заканчивается тем, что питомец приносит в дом яйца паразитических червей-токсокар, которые крайне опасны для здоровья глаз и других органов человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Veterinary Parasitology.

Отмечается, что яйца переносятся на лапах животных или подошвах обуви.

«Даже здоровые, не зараженные паразитами животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом», — рассказали исследователи. 

Эксперименты показали, что яйца токсикар встречались на подошвах каждого десятого собаковладельца или лапах каждого пятого пса. При этом они отсутствовали на ботинках всех участников исследования, не имевших питомцев. Ученые объясняют это тем, что владельцы собак могут чаще прогуливаться по «зараженной» почве, чем люди без питомцев.

В марте ученые рассказали, как нужно правильно общаться с собаками. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о вреде долгого сна в выходные
Ученые назвали страны с самым загрязненным воздухом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017