Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками

Ученые ВНИИ паразитологии животных в Москве заявили, что каждая пятая прогулка с собакой заканчивается тем, что питомец приносит в дом яйца паразитических червей-токсокар, которые крайне опасны для здоровья глаз и других органов человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Veterinary Parasitology.

Отмечается, что яйца переносятся на лапах животных или подошвах обуви.

«Даже здоровые, не зараженные паразитами животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом», — рассказали исследователи.

Эксперименты показали, что яйца токсикар встречались на подошвах каждого десятого собаковладельца или лапах каждого пятого пса. При этом они отсутствовали на ботинках всех участников исследования, не имевших питомцев. Ученые объясняют это тем, что владельцы собак могут чаще прогуливаться по «зараженной» почве, чем люди без питомцев.

В марте ученые рассказали, как нужно правильно общаться с собаками. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми.