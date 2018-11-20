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Ученые назвали страны с самым загрязненным воздухом

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Фото: Global Look Press/Debajyoti Chakraborty
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Непал и Индия являются странами с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института энергетической политики Чикагского университета (Energy Policy Institute at the University of Chicago, EPIC).

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Как отмечает ТАСС, американские ученые проанализировали данные со спутников и выяснили, что загрязнение воздуха твердыми частицами в этих двух странах настолько серьезное, что оно сокращает среднюю продолжительность жизни граждан более чем на четыре года по сравнению с возможной при соответствии воздуха рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследователи добавляют, что в отдельных районах Непала и Индии концентрация твердых частиц в воздухе настолько велика, что ее воздействие на сокращение жизни превышает шесть лет.

Эксперты сайта Numbeo составили рейтинг самых экологически благополучных стран мира. Прежде всего учитывалась степень загрязнения воздуха и воды. На последнем месте списка оказалась Монголия. 

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