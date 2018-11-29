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Видео реакции котов и собаки на преграду рассмешило пользователей Сети

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Фото: РЕН ТВ
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В соцсетях с новой силой разгорелись споры о том, кто умнее — собаки или кошки. Причиной стало видео с реакцией двух котов и собаки на преграду на их пути.

Ролик был опубликован на странице пользователя ptencoff в Instagram и за несколько дней набрал более 166 тыс. лайков.

Хозяева животных решили проверить, как их коты и собака преодолеют преграду в виде скотча, натянутого через дверной проем.

На кадрах видно, что все животные сначала находятся в явном замешательстве, но вскоре один из котов догадывается перепрыгнуть прозрачное заграждение. Его примеру последовал и второй.

Собака же так и осталась стоять на месте. Походив из стороны в сторону и обнюхав заграждение, домашний любимец так и не понял, как зайти в комнату. Однако его это не смутило, встав на задние лапки пес устроил «танцы», чем повеселил как своих хозяев, так и пользователей Сети.

При этом многие комментаторы пришли к выводу, что коты всё же умнее собак.

16 ноября сообщалось, что поющий «грузинские песни» кот стал звездой соцсетей.

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