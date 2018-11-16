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Поющий «грузинские песни» кот насмешил соцсети

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Фото: youtube.com
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Кот из Санкт-Петербурга, внезапно запевший «грузинские песни», стал звездой сети. Видео опубликовал в Twitter владелец талантливого питомца Юрий Мережко.

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — цитирует автора видео РЕН ТВ.

В комментариях многие заметили, что кот исполняет не просто грузинские песни, а застольные мелодии.

«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», — пошутила пользователь Виктория Владимировна.

«Да у него даже морда грузинская», –– отметил еще один комментатор.

«Я даже под него станцевал», –– написал другой пользователь.

Многие же расслышали в пении кота любовные мотивы.

«А мне показалось, что он поет love you, love you, love you)))», –– добавил @mihali5144503.

В октябре сообщалось, что ящерица по имени Тед Купер прославилась в YouTube благодаря своим динамичным танцам под трек What Is Love.

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