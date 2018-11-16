Поющий «грузинские песни» кот насмешил соцсети
Кот из Санкт-Петербурга, внезапно запевший «грузинские песни», стал звездой сети. Видео опубликовал в Twitter владелец талантливого питомца Юрий Мережко.
«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — цитирует автора видео РЕН ТВ.
В комментариях многие заметили, что кот исполняет не просто грузинские песни, а застольные мелодии.
«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», — пошутила пользователь Виктория Владимировна.
«Да у него даже морда грузинская», –– отметил еще один комментатор.
«Я даже под него станцевал», –– написал другой пользователь.
Многие же расслышали в пении кота любовные мотивы.
«А мне показалось, что он поет love you, love you, love you)))», –– добавил @mihali5144503.
В октябре сообщалось, что ящерица по имени Тед Купер прославилась в YouTube благодаря своим динамичным танцам под трек What Is Love.