Отменный пункт: могут ли быть перенесены выборы на Украине

Несмотря на то что Верховная рада Украины официально назначила очередные президентские выборы на 31 марта 2019 года, точка в этом вопросе пока не поставлена. 4 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече со студентами, что поводом для отмены волеизъявления может стать «открытая вооруженная наземная агрессия России» против Украины. Уже спустя три дня заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин выступил с заявлением о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активную подготовку к наступательной операции. Одним из признаков этого процесса донецкие силовики называют мобилизацию больниц — по данным разведки ДНР, порядка 90 лечебных учреждений готовятся принимать раненых бойцов. «Известия» разбирались, при помощи каких механизмов Киев может попытаться отменить (перенести) президентские выборы, лидером которых, согласно опросам, пока является Юлия Тимошенко.

Кому и мать родна

О военных действиях Порошенко говорит в последнее время много и часто. Понятно, что это обусловлено введенным в стране военным положением (25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море и были арестованы, после чего спустя три дня в ряде областей Украины было введено военное положение сроком на 30 дней), однако риторика порой напоминает подготовку общественного мнения как внутри страны, так и за ее пределами к неизбежной эскалации. К примеру, в интервью немецкой Funke Media Group украинский президент даже обозначил направление вероятной «агрессии». «Москва… пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск… Никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти», — заметил Порошенко.

Спустя два дня украинский лидер, в ходе встречи со студентами продолжил свою мысль. Он допустил отмену выборов в стране. «Я как президент гарантирую, что выборы президента состоятся именно в эту дату (31 марта 2019 года. — «Известия»). Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия России — страны-агрессора. Тогда будем защищать государство», — пояснил он, выступая в Ивано-Франковске, подтвердив опасения оппозиции.

Укр_1 Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Многие оппоненты действующей власти, еще в ноябре обсуждая введение военного положения, подчеркивали, что главный и самый очевидный вариант, который окружение президента Украины может рассматривать для отмены (переноса) президентских выборов, вполне предсказуем — он связан с началом начало военных действий. Причем для этого совершенно не обязательно объявлять войну — после того как рада поддержала введение военного положения 28 ноября, у президента Украины больше нет необходимости согласовывать с депутатами вопросы его продления. Согласно процедуре, для этого достаточно будет созвать Совет по национальной безопасности и обороне (в его состав входят в основном лояльные Порошенко военные) и объявить любое обострение угрозой суверенитету.

Подходящее направление для создания необходимой угрозы имеется — республики Донбасса последние полтора месяца говорят о подготовке вооруженных сил Украины к боевым действиям. В частности, 7 декабря в Донецке с заявлением о готовящейся операции ВСУ выступил заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его информации, украинские власти начали подготовку больниц для доставки раненных военнослужащих украинской армии в период наступательных операций в Донбассе.

Укр_1 Заседании Верховной рады Украины на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Это следует из обнародованного в ДНР секретного письма на имя командующего ООС (операция объединенных сил — так в настоящий момент называется бывшая антитеррористическая операция) Сергея Наева от начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой областной администрации Натальи Филипповой. «Согласован перечень медицинских учреждений, которые в случае военных действий будут привлечены для оказания медицинской помощи раненным в боевых действиях. Всего планируется привлечь более 90 медицинских учреждений по всей Украине», — подчеркнул Басурин.

Он заметил, что в документе даже указывается информация о назначении главных врачей в населенных пунктах Донецкой республики после их «освобождения» украинской армией. Помимо этого, в самопровозглашенных республиках еще со второй половины ноября говорят о готовящемся наступлении на Горловку. Известно, что вооруженные силы ДНР стянули в город дополнительные силы, а республиканские информационные ресурсы утверждают, что ВСУ серьезно усилились — в частности, танками.

Еще не война

По другим данным, военные действия — это крайний вариант развития событий. Пока, насколько можно судить по областям, в которых введено военное положение (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской), оборонная политика не претерпела существенных изменений — если не затрагивать события, происходящие на линии соприкосновения, для населения мало что изменилось. Едва ли не самым заметным отличием от «мирной» жизни за минувшие две недели стали только моменты, связанные с выборами. В частности, в областях, где действует режим, запретили проводить любую политическую агитацию.

И это очень важный момент — если оценивать военное положение с электоральной точки зрения, введение режима способно существенно поменять политическую карту страны. «Я как политолог посмотрел на электоральную базу, как в 2014 году большинство этих областей (кроме Винницкой) голосовали (или не голосовали) за Порошенко. Получается, что военное положение предлагается для тех областей, где Порошенко колоссально непопулярен. На остальной территории Украины у него тоже рейтинг по нисходящей, но на территории тех областей он колоссально непопулярен», — отмечал в ходе пресс-конференции политолог Алексей Якубин.

Укр_1 Петр Порошенко (в центре) во время переброски десантно-штурмовых войск Украины к границе с Россией на военной авиабазе в Житомирской области. Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO

Если представить, что эти области оказались «выключенными» и не принимают участия в выборах, это автоматически повышает рейтинг самого действующего президента и снижает шансы его оппонентов. С сегодняшнего третьего места (по данным большинства соцопросов) Порошенко гарантированно поднимается сразу во второй тур. А ведь как раз проблема выхода во второй тур — главное, что беспокоит сегодня его команду. Там уже можно на полную включать административный ресурс, благо, по некоторым данным, количество «мертвых душ» в реестре избирателей может достигать 10 млн человек.

Дело в том, что продление военного положения еще на 30 дней ставит под вопрос организацию выборов в принципе. Участковые и территориальные избирательные комиссии начинают работу за несколько месяцев до даты выборов. Продление режима даже на месяц серьезно осложнит их работу в областях, где оно сегодня действует. Продление военного положения на два месяца будет означать, что выборы в этих областях попросту не состоятся. Речь, напомним, идет преимущественно о территориях на юго-востоке Украины. Они довольно густо заселены и по всем опросам не питают особой любви к Порошенко.

Политическая война

Помимо этого, известно, что в администрации президента Украины активно обсуждают и юридические основания для отмены выборов в стране. В частности, уже назначенную дату президентских выборов можно попытаться опротестовать через Конституционный суд, такие попытки в прошлом уже были. Летом озвучивалась такая версия: выборы могут сдвинуть на июнь, потому что именно в июне 2014 года Порошенко принимал присягу, а значит, формально только в этом месяце 2019 года истекает пятый год его полномочий.

Выдвигались и более смелые варианты — перенос на конец марта 2020 года, но этот вариант может спровоцировать бунт всех политических сил. Тут надо отметить, что такой сравнительно небольшой перенос сильно играет в пользу главы Украины: чем дальше от зимних «космических» платежек за услуги ЖКХ и чем меньше мобилизация электората (а летом она традиционно на низком уровне) — тем ему лучше.

Также нельзя забывать о еще одном политическом сценарии — переходе к парламентской республике, что дало бы возможность выбирать президента в Верховной раде. Чисто юридически сегодня он уже как бы и неактуален: нельзя менять законы о выборах накануне самих выборов. Но, как и в любом правиле, тут возможны исключения, связанные с введением военного положения. В частности, в случае продления режима, как мы уже отмечали ранее, из избирательного процесса окажется выкинутой половина страны — это может дать основание для внесения предложения о том, чтобы президента выбрали депутаты парламента.

Прецедент есть: не секрет, что при в ходе майдана в 2004 году объявление третьего тура президентских выборов (что означало гарантированную победу Виктора Ющенко) сопровождалось голосованием в парламенте о переходе на парламентско-президентскую модель управления страной.

А если новый майдан?

Впрочем, срыв или перенос выборов может спровоцировать не только Порошенко. В новом году украинцы начнут получать квитанции с новыми тарифами за отопление и горячую воду (с 1 ноября в стране действуют новые цены на газ и услуги ЖКХ, в среднем на 25% выше предыдущих неподъемных тарифов). Это быстро заставит электорат позабыть и о Керченском проливе, и о мифических вражеских армиях, рвущихся к Мариуполю и Бердянску. Противников у Порошенко много, и каждому из них социальные протесты накануне выборов только на руку. Ведь на осень назначены еще и выборы в парламент, политический капитал в любом случае пригодится.

Укр_1 Активисты с плакатами в Киеве после введения военного положения Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Подтолкнуть протесты может любая политическая сила — к примеру, одним из очевидных раздражителей нынешней зимы будет «Нафтогаз Украины», который как раз накануне отопительного сезона получил официальное право отключать от газоснабжения котельные в городах даже зимой. Интересна ситуация тем, что политическое влияние на компанию оказывает лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, именно ему лоялен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

При этом организовать «газовые бунты» довольно легко — с учетом того что на современной Украине не существует населенного пункта, у которого не имелось бы задолженности перед «Нафтогазом». Как показал пример выступлений населения в Кривом Роге («Известия» писали об этом здесь), люди уже вполне готовы к локальным майданам с захватом зданий. Особенно это касается городов с преимущественно шахтерским населением — забастовки в них проходили всю осень, и сейчас небольшого импульса достаточно, чтобы поднять эту волну снова.