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Порошенко назвал единственную причину, способную помешать выборам президента

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Фото: ТАСС/DPA/Christophe Gateau
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Единственное, что может помешать президентским выборам на Украине состояться 31 марта 2019 года, — это «открытая вооруженная наземная агрессия». Об этом 4 декабря заявил глава государства Петр Порошенко.

«Я как президент гарантирую, что они (выборы. — Ред.) пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — цитирует Порошенко «Интерфакс».

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным для их остановки пришлось применить силу. В настоящее время корабли и моряки арестованы, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей властью Киева на фоне подготовки к выборам главы государства, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 28 ноября, Порошенко ввел военное положение на Украине. Указ распространяется на 10 областей и будет действовать на протяжении 30 дней.

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил 4 декабря, что погранслужба Украины привела свои корабли и катера в боевую готовность. Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал «Известиям», что речь идет о подготовке к очередной провокации в интересах Порошенко.

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