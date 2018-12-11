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Тимошенко рассказала о преступлении властей против народа Украины

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Фото: ТАСС/Антон Клинков
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Заявив о непобедимости коррупции на Украине, власти страны совершили преступление перед собственным народом. Такое мнение 10 декабря в своем Facebook-аккаунте высказала лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. 

«Все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама и является ею. Это и есть тотальная и абсолютная коррупция», — цитирует политика «РИА Новости».

По словам Тимошенко, предпосылкой для успешной борьбы с коррупцией должна быть политическая воля. Однако у действующей власти с этим проблема, констатирует она. 

«Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно побороть. Это цинизм и кощунство. Это преступление против собственной страны и собственного народа», — заявила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» — сама фигурант громких скандалов. В 2001 году против Тимошенко были возбуждены уголовные производства по обвинениям в контрабанде газа, подделке документов, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов. Обвинения касались периода, когда она возглавляла Единые энергетические системы Украины в 1995–1997 годах. Эта компания была монополистом в поставках российского газа на Украину.

В 2011 году Тимошенко была приговорена к семилетнему тюремному заключению, в 2014-м после смены власти — освобождена, дело в отношении нее закрыто.

В декабре в США назвали Петра Порошенко самым коррумпированным президентом Украины.

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