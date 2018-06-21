Порошенко заподозрили в отмывании денег на Виргинских островах

Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов заподозрило президента Украины Петра Порошенко в отмывании денег. В отношении компании, связанной с главой государства, начато расследование.

Об этом сообщила украинская журналистка Анна Бабинец, которая также была автором громкого офшорного дела «Панамские документы». По ее словам, в списке подозреваемых оказался также мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег», — приводит ее слова ТАСС. В администрации президента Украины журналистке заявили, что им ничего не известно об этом деле.

Ранее СМИ опубликовали частное расследование, согласно которому Порошенко через цепочку фирм приобрел в Испании несколько объектов недвижимости. При этом в его декларациях о них не упоминалось. Как писало «Федеральное агентство новостей», не исключено, что именно туда украинский лидер переберется в случае поражения на выборах президента в 2019 году. По словам адвоката Татьяны Монтян, политик подготовил себе путь к отступлению на случай непредвиденных обстоятельств.

В ноябре 2017 года супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в отмывании средств через международные гуманитарные фонды, которые были созданы для помощи детей с ограниченными возможностями.