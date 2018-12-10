Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму ответили на обвинения в блокировке 100 украинских кораблей

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление Украины о том что Россия заблокировала проход более 100 кораблей через Керченский пролив.

На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ
Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе

«Я думаю, что это очередная фейковая новость, которую нам пытается представить украинская сторона», — сказал парламентарий журналистам RT.

Он отметил, что сейчас спал ажиотаж вокруг инцидента в Керченском проливе, что не устраивает президента Украины, который «инициировал провокацию, связанную с украинскими военными». 

«Подобные заявления говорят о том, что Украина, исчерпав сам инцидент, пытается создать вокруг него информационный фон, который является очередной выдумкой и абсолютным бредом», — сказал Ганжара.

Он добавил, что никакой блокировки судоходства с со стороны России осуществляется. 

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

В настоящее время члены экипажа украинских судов арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на реакцию генерала США по инциденту в Керченском проливе
Литва планирует ввести санкции из-за инцидента в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017