В Крыму ответили на обвинения в блокировке 100 украинских кораблей

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление Украины о том что Россия заблокировала проход более 100 кораблей через Керченский пролив.

«Я думаю, что это очередная фейковая новость, которую нам пытается представить украинская сторона», — сказал парламентарий журналистам RT.

Он отметил, что сейчас спал ажиотаж вокруг инцидента в Керченском проливе, что не устраивает президента Украины, который «инициировал провокацию, связанную с украинскими военными».

«Подобные заявления говорят о том, что Украина, исчерпав сам инцидент, пытается создать вокруг него информационный фон, который является очередной выдумкой и абсолютным бредом», — сказал Ганжара.

Он добавил, что никакой блокировки судоходства с со стороны России осуществляется.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

В настоящее время члены экипажа украинских судов арестованы и находятся в СИЗО Москвы.