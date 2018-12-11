Прямой эфир

Пранкеры попросили у США звезду на Аллее славы для Порошенко

0
Фото: Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым. 

Отменный пункт: могут ли быть перенесены выборы на Украине
Как администрация Порошенко может использовать для этого военную риторику

Лексус, изображая Чалого, рассказал американскому губернатору, что президент Украины Петр Порошенко хочет приехать в США, посетить Голливуд и Кремниевую долину, встретиться со знаменитостями для поднятия его рейтинга перед украинцами. Он также попросил Брауна-младшего заложить именную звезду на Аллее славы. 

В ответ губернатор пообещал «проработать этот вопрос», отмечает «РИА Новости».  

«Я сомневаюсь, что они на это пойдут. Аллея славы скорее предназначена для кинозвезд — только если ваш президент не хочет попробоваться на роль в кино», — предположил американский чиновник.

В свою очередь, шутники пояснили, что Порошенко «тоже кинозвезда» и снимался в фильмах «Мальдивские каникулы» и «Петр Панамский», которые вышли на экраны совсем недавно. 

Губернатор удивился и отметил, что ему «еще многое предстоит узнать». 

Также на записи можно услышать, как изображающий Гройсмана Вован предлагает Брауну-младшему возглавить Винницкую область. Американец этим предложением заинтересовался.

«Мы можем это обсудить. Большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении», — сказал он.

В конце сентября Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Кузнецову и Столярову въезд в страну на три года. Российские пранкеры известны розыгрышами известных политиков, журналистов и дипломатов.

Объектами их шуток не раз становились и украинские чиновники, в том числеглава СБУ Василий Грицак и глава минобороны Украины Петр Полторак. Последнему пранкеры позвонили от имени украинского президента Петра Порошенко и «приказали» отвести вооружения из Донбасса и подать в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичка назвала пранкерам источник информации о «заразности» рака
Пранкеры Вован и Лексус позвонили Кокорину от имени Мутко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017