Пранкеры попросили у США звезду на Аллее славы для Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.

Лексус, изображая Чалого, рассказал американскому губернатору, что президент Украины Петр Порошенко хочет приехать в США, посетить Голливуд и Кремниевую долину, встретиться со знаменитостями для поднятия его рейтинга перед украинцами. Он также попросил Брауна-младшего заложить именную звезду на Аллее славы.

В ответ губернатор пообещал «проработать этот вопрос», отмечает «РИА Новости».

«Я сомневаюсь, что они на это пойдут. Аллея славы скорее предназначена для кинозвезд — только если ваш президент не хочет попробоваться на роль в кино», — предположил американский чиновник.

В свою очередь, шутники пояснили, что Порошенко «тоже кинозвезда» и снимался в фильмах «Мальдивские каникулы» и «Петр Панамский», которые вышли на экраны совсем недавно.

Губернатор удивился и отметил, что ему «еще многое предстоит узнать».

Также на записи можно услышать, как изображающий Гройсмана Вован предлагает Брауну-младшему возглавить Винницкую область. Американец этим предложением заинтересовался.

«Мы можем это обсудить. Большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении», — сказал он.

В конце сентября Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Кузнецову и Столярову въезд в страну на три года. Российские пранкеры известны розыгрышами известных политиков, журналистов и дипломатов.

Объектами их шуток не раз становились и украинские чиновники, в том числеглава СБУ Василий Грицак и глава минобороны Украины Петр Полторак. Последнему пранкеры позвонили от имени украинского президента Петра Порошенко и «приказали» отвести вооружения из Донбасса и подать в отставку.