Москвичка назвала пранкерам источник информации о «заразности» рака

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Андрей Столяров) поговорили с москвичкой, которая инициировала сбор подписей за выселение родителей и их онкобольных детей из съемной квартиры. Запись беседы выложена на видеохостинге YouTube.

Женщина рассказала, что 46 из 64 квартир их дома выступают за выселение детей. По ее словам, жильцы сменяются каждые три месяца, и в квартире «жили даже игиловцы» (члены запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». — Ред.).

«Все знают, что врачи всего мира открыли 187 видов вирусных возбудителей. Они будут всё время приезжать — у каждого свой возбудитель онкологической болезни. Лекарства нет. Где гарантия, что кто-то не приедет с таким возбудителем вирусного происхождения», — заявила москвичка.

Она добавила, что на прошлой неделе видела передачу по телевизору о советском ученом, который доказал, что вирус передается воздушно-капельным путем.

Из другой телевизионной передачи москвичка узнала, что несколько лет назад врачи из Китая изобрели лекарство от рака, которое убивает вирус в пробирке, но не в теле пациента.

«Они ничего не могли понять, эти китайские врачи. И там речь шла о третьей силе — инопланетяне специально блокируют действие этого лекарства. У них какая-то программа уменьшения человечества путем этой болезни. И я просто в шоке, что даже нашли против какого-то возбудителя, и кто-то блокирует. Это вызывает ужас. Представляете, насколько страшна эта болезнь», — резюмировала пенсионерка.

8 декабря стало известно, что жительница одного из столичных районов начала сбор подписей против проживания в подъезде родителей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в Москву. Свои действия она объяснила страхом «заразиться раком», поскольку он, по ее мнению, передается воздушно-капельным путем. Пенсионерку поддержали и другие жители дома.

Между тем следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку по факту сбора жильцами дома подписей за выселение семей с онкобольными детьми. В правоохранительных органах дадут оценку действиям москвички. Речь может идти о нарушении прав несовершеннолетних и дискриминации граждан.