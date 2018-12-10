Омбудсмен назвал людоедами собирающих подписи на выселение онкобольных детей

Аппарат детского омбудсмена Москвы готов вмешаться в ситуацию со сдачей квартир в столичном доме семьям с онкобольными детьми, если это потребуется. Об этом заявил московский уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович в понедельник, 10 декабря.

8 декабря стало известно, что жительница одного из столичных районов начала сбор подписей против проживания в подъезде родителей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в Москву. Свои действия она объяснила страхом «заразиться раком», поскольку он, по ее мнению, передается воздушно-капельным путем. Пенсионерку поддержали и другие жители дома.

Как пояснил омбудсмен, любой человек имеет право собирать подписи, поскольку это не нарушает законодательства. По его мнению, в случае с инициативой жильцов дома вряд ли потребуется юридическое вмешательство.

«Вот если детям действительно не дадут заселиться, если будут препятствия, то мы вмешаемся, в данном случае у них нет никаких прав запрещать сдачу квартир», — сказал Бунимович, его слова приводит ТАСС.

Он обратил внимание, что решение собирать подписи против онкобольных детей — это «людоедская позиция» для людей XXI века, к тому же живущих в крупном европейском мегаполисе.

«Сочетание агрессии и невежества — это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых», — подчеркнул омбудсмен, добавив, что в подобных ситуациях на население надо воздействовать с помощью СМИ.

Аналогичной позиции относительно данной ситуации придерживается и профессор Галина Новичкова. По ее мнению, сбор подписей против заселения онкобольных детей — это «иллюстрация абсолютной безграмотности». Эксперт уверена, что подобные действия могут нанести ребенку и его родственникам непоправимую психологическую травму.